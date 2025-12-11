Снимка: iStock
Вижте как се стига до това решение
Защо по време на коледните пости е разрешено да се слага масло в щолена, разказва Гергана Змийчарова.
Щоленът е бил постно австрийско ястие, но тъй като не бил особено вкусен, двамата братя Курфюрст Ернст и Алберт III решават да променят нещата. Пишат писмо на папа Николай V, за да искат разрешение да добавят малко в рецептата. Той обаче отказва заради коледните пости.
Снимка: iStock
Минават много години. Поредният нов папа Инокентий VIII изпраща писмо до наследника на двамата братя - Фридрих III, с което дава следното позволение – семейството на наследника може да използва масло без да плаща такса, но другите семейства трябва да заплатят определена сума. Тези пари ще отиват за катедралата във Фрайбург.
И така през 1527 година, с навлизане на протестантството в Германия, вече всички можели да използват масло в щолена.
Редактор: Цветина Петрова
