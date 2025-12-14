Тази сутрин започна операцията по възстановяване на системите на авариралия танкер „Кайрос“ с цел вдигане на котвата и преместването му на безопасно място. За подаването на електрозахранване от генератор на „Морска администрация“ са ангажирани 16 души, а в операцията участват и екипи на Гранична полиция и „Фронтекс“.

Електроподаването към системите на кораба започна по план, като тестовете ще продължат до края на светлата част на деня. Целта е да бъде възстановена и лявата котва като резервна, а дясната да се подготви за вдигане. Паралелно се подготвят и местата за закачане на въжетата и стоманените въжета, с които утре влекачите ще изтеглят кораба.

Операцията беше наблюдавана от брега както от служители на Гранична полиция и „Фронтекс“, така и от жители на Ахтопол, които приветстваха започването ѝ. Местните споделят, че присъствието на ръждясалия танкер близо до брега е създавало тревога и напрежение.

Трима електроинженери и шестима механици от ремонтната бригада прехвърлиха 120-метров кабел към системите на танкера. В случай че хидравликата не може да бъде задействана, от „Морска администрация“ разполагат и с резервен вариант, който предвижда мобилизиране на допълнителни ресурси, включително плаващ кран за повдигане на котвата.

Плановете са утре след изгрев слънце „Кайрос“ да бъде изтеглен на буксир от три влекача до предварително определено място в Бургаския залив.

Танкерът „Кайрос“ вече седмица е закотвен край Ахтопол

Танкерът стои повече от една седмица на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. Правителството одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на операцията.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева