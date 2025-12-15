-
Службата за вътрешна сигурност на Украйна съобщи, че силите на Киев са ударили руска подводница в пристанището на Новоросийск, причинявайки сериозни щети на кораба. В изявлението се добавя, че подводницата клас „Кило“ е била извадена от експлоатация след първата подобна атака с дронове.
Стойността на плавателния съд е 340 милиона евро, а той бил оборудван с четири установки за крилати ракети Калибър, които Русия използва за удари по цивилни цели в Украйна.Редактор: Дарина Методиева
