Лекарства и медицински консумативи са унищожени в Украйна в големи обеми. Това съобщава Киев след поредица от удари срещу складове с лекарства.

Разследване на Би Би Си е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски войници в Украйна

Двете най-големи компании за доставка на медикаменти и консумативи казват, че складовете им са удряни постоянно и целенасочено. През август, октомври и ноември има поне 5 атаки. От една от фирмите твърдят, че удар на 25 октомври в Киев е предизвикал пожар в най-големия склад за лекарства в страната. Компаниите изчисляват, че са унищожени лекарства за 200 милиона щатски долара. Това е поредно обвинение срещу Русия, че атакува граждански цели в Украйна.

Редактор: Дарина Методиева