Доналд Тръмп отново даде повод за коментари след публикацията си в социалната мрежа Truth social, посветен на режисьора Роб Райнър, който беше намерен мъртъв, заедно със съпругата си Мишел, в дома им в Брентвуд. Ироничният коментар на американския президент гласи:

"Нещо много тъжно се случи в Холивуд. Роб Райнър, измъчван и борещ се, но някога много талантлив филмов режисьор и комедийна звезда, почина заедно със съпругата си Мишел - според сведенията поради гнева, който е причинил на другите чрез масивното си, непоколебимо и нелечимо страдание от психически осакатяваща болест, известна като СИНДРОМ НА РАЗСТРОЙСТВОТО НА ТРЪМП, понякога наричан TDS. Той беше известен с това, че е подлудявал хората с яростната си обсебеност от президента Доналд Дж. Тръмп, като очевидната му параноя достигаше нови висоти, докато администрацията на Тръмп надминаваше всички цели и очаквания за величие, а Златният век на Америка ни очакваше, може би както никога досега. Нека Роб и Мишел почиват в мир!"

Синдром на разстройството на Тръмп е термин, който президентът използва за много от противниците си.

Райнер беше гласовит критик на президента през годините. През 2017 г., по време на първия мандат на Тръмп, режисьорът каза, че той е „психически негоден“ да бъде президент и го нарече „най-неквалифицираното човешко същество, което някога е поемало президентския пост на Съединените щати“. Тогава той предупреди, че САЩ може да тръгне по пътя на автокрацията, ако Тръмп стане отново президент.

Въпреки критиките си към Тръмп и крайнодесните християнски националистически движения, Райнър недвусмислено осъди политическото насилие след застрелването на Чалри Кърк и определи убийството като "абсолютен ужас". „Това, което му се случи, е отвъд всякаква вяра. Това никога не бива да се случва на никого. Не ме интересува какви са политическите ви убеждения. Това е неприемливо. Това не е решение за решаване на проблеми", сподели тогава той.

Коментарите на Тръмп предизвикаха критики от целия политически спектър.

► Демократическата партия определи публикацията като „безсърдечна“.

► Дейвид Акселрод, бивш съветник на президента Барак Обама, го нарече перверзно. „Липсата на емпатия и благородство към семейство Райнър в момента на дълбока загуба и скръб е тъжна и показателна“, написа той в X.

► Коментар дойде и от страна на републиканците.

„Независимо какно сте чувствали към Роб Райнер, това е неуместен и неуважителен разговор за човек, който току-що беше брутално убит“, написа републиканецът и член на Камарата на представителите на САЩ Томас Маси от Кентъки.

Маси също така каза, че предизвиква всеки в своята партия – включително вицепрезидента Джей Ди Ванс и служители на Белия дом – да защити коментарите на Тръмп.

„Това е семейна трагедия, а не е свързана с политика или политически врагове“, написа републиканската конгресменка в САЩ Марджъри Тейлър Грийн от Джорджия.

И Маси, и Грийн са критици на Тръмп, което е рядкост в партията на президента.

Но дори председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, основен съюзник на Тръмп, се дистанцира от поста на президента. „Трябва да се обърнем към по-добрите си ангели и трябва да усилим тези гласове и тези настроения. Така че това е моята позиция по въпроса“, каза той пред репортери, когато беше попитан за коментарите на Тръмп.

► Междувременно губернаторът демократ на Калифорния Гавин Нюсъм написа в X: „Това е болен човек", визирайки Тръмп.

► „Какво отвратително парче боклук", написа член на Камарата на представителите на САЩ Максуел Алехандро Фрост, демократ от Флорида.

► Сенаторът от САЩ Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, също заяви за Тръмп: „Той напълно е изгубил разсъдъка си. Сега казва, че Роб и Мишел Райнер сами са си причинили убийството, защото не са го подкрепяли. Толкова ужасно.“

► Зоуи Лофгрен, също демократ от Калифорния и член на Камарата на представителите на САЩ, нарече коментарите на Тръмп „ново дъно за този дребнав и изпълнен с омраза човек“. Лофгрен добави: „Неговата партия трябва да осъди това.“

Реакция дойде и от страна на световни знаменитости.

► „Какво отвратително и гнусно изявление“, написа актьорът Патрик Шварценегер, синът на Арнолд Шварценегер, в X.

► Упи Голдбърг, която определи Райнер като свой приятел и „наистина невероятен човек“, също осъди Тръмп.

Като се позова на собствените атаки на Тръмп срещу критици на крайнодесния политически активист Чарли Кърк, който беше застрелян през септември, тя припомни, че това убийство доведе до ответни действия от Белия дом срещу онези, които посочиха историята на Кърк с враждебна реторика срещу имигранти, жени и други маргинализирани групи. Голдбърг заяви: „Не разбирам човека в Белия дом. Той говори надълго и нашироко за Чарли Кърк и за загрижеността, а после това е, което публикува. Нямате ли срам? Изобщо нямате ли срам? Може ли да паднете по-ниско? Не мисля.“

► На въпрос в Овалния кабинет дали поддържа поста си след критиките на републиканците относно ироничното отношение към режисьора, Тръмп отговори: „Изобщо не бях негов фен, той беше ненормален човек."

Припомняме, че републиканците и поддръжниците на Тръмп остро разкритикуваха всеки, който подчертаваше противоречивите възгледи на десния активист Чарли Кърк след убийството му през септември.