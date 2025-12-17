Автоинструктори от Бургаско излизат днес на протест пред сградата на ДАИ. Според тях има липса на инспектори, които да провеждат изпитите на техните курсисти. Разказват, че от близо месец заради недоволство от ниски заплати служителите на ДАИ изпитвали по-малък брой кандидат-шофьори, а част от тях пренасочвали за след месец. Това налагало курсистите да плащат допълнителни часове кормуване.

Курсисти също се включиха в протеста, като разказаха, че вече са пропуснали насрочени дати за изпит. „Чакам вече две седмици, няма дата и не знам кога ще се случи. Налага се да вземам допълнителни часове – по 80 лева на час“, каза Мариян в ефира на „Здравей, България“.

Автоинструкторите посочват, че отлагането на изпитите влияе и на подготовката на кандидатите. „За две седмици шестима бяха върнати, а обявените дати за изпит бяха отменени. До края на годината не знаем кога тези хора ще се явят“, каза Ваня Кижева.

„На територията на областта сме четирима изпитващи, а за да се обхване целият обем, са нужни поне шестима“, заяви служител на ДАИ, като допълни, че настояват за увеличение на заплатите с 50%.

Протестиращите предупредиха, че ако не бъде намерено решение и не започне диалог с ръководството на Агенцията, напрежението ще продължи да се натрупва, а засегнатите курсисти ще стават все повече.

