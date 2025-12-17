3-годишно дете от Враца, страдащо от рядко заболяване, има нужда от подкрепа. Даян е с рядко заболяване, от което страда 1 на 1 милион деца по света. То засяга опорно-двигателния апарат и на практика детето е напълно неподвижно.



Надежда за лечението му дават от клиника в Турция, в която той вече е постъпил. Но след тежка операция състоянието му се влошава и в момента лекарите се борят за живота му. Семейството обаче трябва да плати средства, непосилни за тях.

Майката Лора Илиева, разказа в „Здравей, България”, че Деян вече десети ден е в интензивно отделение, в лошо състояние, с висока температура, висок пулс, високо кръвно налягане.

„Плаче, изпотява се, подават му постоянно кислород и постоянно го упояват”, разказа Лора Илиева. Тя обясни, че в интензивното отделение една нощувка струва от 1000 евро до 2500 евро. Заплащат се и изследвания, прегледи от специалисти.

„Сумата няма да е малка и затова искам да се обърна към всички хора в България и извън България да помогнат в този труден момент на това малко слънчево детенце, за да може да оздравее и отново да му видим лъчезарната усмивка”, призова Лора Илиева.

След празниците предстои сваляне на гипс, закупуване на нови ортези, а след това жизненоважна рехабилитация, която е минимум една година. Тя струва 22 000 евро.

„На този етап най-важно е да излезе от интензивното отделение”, каза майката.

„Направихме операция на двете тазобедрени стави, защото той с времето получи двустранна луксация. Операцията беше наложителна, защото започна да му се изкривява гръбначният стълб и тазът, което прави състоянието още по-сложно. Операцията е успешна. Но, за съжаление, на 6 вечерта – първата му нощ след операцията, започна да се влошава и на 7-ми сутринта влезе в интензивното отделение, където е и досега”, обясни Лора.

Оказало се, че детето е с вродена ларингомалация. „Това означава, че при самото интубиране е било засегнато гърлото. Затова в момента той не може да се храни, нито да пие вода, нито да диша самостоятелно и затова е в интензивното отделение. Хранят го със сонда и постоянно е на кислород. Машините непрекъснато следят неговите показатели и се грижат за него. Той е сам в интензивното отделение, защото не позволяват дори и аз да присъствам”, каза Лора Илиева.

Ако искате да помогнете, може да го направите чрез дарение.

Дарителска сметка:

Титуляр: Даян Данаилов Александров

IBAN: BG38STSA93000031997087

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК

