-
"Числата на седмицата": Над 100% скок на цените на имотите у нас за последните 10 г.
-
Автоинструктори в Бургаско излизат на протест
-
След ареста на директора: Притеснение сред родителите на деца от 138-о училище в София
-
Сграда в София прогизна след авария, детска градина може да остане без ток
-
Нови метростанции в Рим отвеждат пътниците директно до Колизеума
-
Една година без следа от 13-годишния Ники от село Конаре
Малкият Даян е с рядко заболяване, от което страда 1 на 1 милион деца по света
3-годишно дете от Враца, страдащо от рядко заболяване, има нужда от подкрепа. Даян е с рядко заболяване, от което страда 1 на 1 милион деца по света. То засяга опорно-двигателния апарат и на практика детето е напълно неподвижно.
Надежда за лечението му дават от клиника в Турция, в която той вече е постъпил. Но след тежка операция състоянието му се влошава и в момента лекарите се борят за живота му. Семейството обаче трябва да плати средства, непосилни за тях.
Майката Лора Илиева, разказа в „Здравей, България”, че Деян вече десети ден е в интензивно отделение, в лошо състояние, с висока температура, висок пулс, високо кръвно налягане.
„Плаче, изпотява се, подават му постоянно кислород и постоянно го упояват”, разказа Лора Илиева. Тя обясни, че в интензивното отделение една нощувка струва от 1000 евро до 2500 евро. Заплащат се и изследвания, прегледи от специалисти.
„Сумата няма да е малка и затова искам да се обърна към всички хора в България и извън България да помогнат в този труден момент на това малко слънчево детенце, за да може да оздравее и отново да му видим лъчезарната усмивка”, призова Лора Илиева.
След празниците предстои сваляне на гипс, закупуване на нови ортези, а след това жизненоважна рехабилитация, която е минимум една година. Тя струва 22 000 евро.
„На този етап най-важно е да излезе от интензивното отделение”, каза майката.
„Направихме операция на двете тазобедрени стави, защото той с времето получи двустранна луксация. Операцията беше наложителна, защото започна да му се изкривява гръбначният стълб и тазът, което прави състоянието още по-сложно. Операцията е успешна. Но, за съжаление, на 6 вечерта – първата му нощ след операцията, започна да се влошава и на 7-ми сутринта влезе в интензивното отделение, където е и досега”, обясни Лора.
Оказало се, че детето е с вродена ларингомалация. „Това означава, че при самото интубиране е било засегнато гърлото. Затова в момента той не може да се храни, нито да пие вода, нито да диша самостоятелно и затова е в интензивното отделение. Хранят го със сонда и постоянно е на кислород. Машините непрекъснато следят неговите показатели и се грижат за него. Той е сам в интензивното отделение, защото не позволяват дори и аз да присъствам”, каза Лора Илиева.
Ако искате да помогнете, може да го направите чрез дарение.
Дарителска сметка:
Титуляр: Даян Данаилов Александров
IBAN: BG38STSA93000031997087
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК
Последвайте ни