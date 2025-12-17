Окръжна прокуратура – Ловеч ще обжалва домашния арест на директора на столичното Пето РУ Пламен Максимов и ще иска мярката да бъде изменена в „задържане под стража“. Той беше арестуван при акцията срещу организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици. Още двама служители на МВР бяха задържани заедно с него.

По делото следва да бъде привлечено като обвиняемо още едно лице, което е обявено за общодържавно издирване.

Общо трима от задържаните при акцията - Росен Кръстев - Стъкларя, който е сочен за ръководител на групата, Юлиян Бързашки и Емил Милушев, са в ареста. Двамата под домашен арест с електронни гривни са Пламен Максимов и Калоян Натов. Разследващата служителка на МВР-Луковит Милена Ботева е пусната срещу 5000 лв. парична гаранция.

Разследването по следственото дело продължава под ръководството на ОП – Ловеч.