След рекордно дълго заседание Окръжен съд Ловеч остави за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя. Мъжът е сочен за ръководител на организирана престъпна група за пласиране на наркотици, рекет, изнудвания и палежи, в която са участвали и полицаи.

Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, проведена в петък, е и директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения. Той беше пуснат под домашен арест с електронна проследяваща гривна .

Мерките на Максимов и Кръстев се гледаха при закрити врата поради факта, че прокуратурата по грешка е засекретила показания на свидетели. Тя ги е посочила като защитени, от което адвокатите на Максимов и Кръстев се възползваха, за да поискат от съда гледане при закрити врата.

Адвокатът на Максимов - Мартин Кантарев, обясни, че е поискал пускане на полицейския шеф от ареста. Една от причините е, че се грижил за болни родители.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева. Тя се оказа с по-лека мярка, пусната още вчера срещу 5000 лв. парична гаранция.

"Аз съм пострадалият, на когото му изгоря заведението и автомивката. Случи се на 21 юни. Бях събуден от моя шурей в 12 през нощта. Дойдох, видях, че всичко гори. Потърсиха ме властите и ми казаха, че всичко идва от Милена Ботева, която работеше в РПУ - Луковит. След като я наказаха, замина в Пето РПУ. Това се случи, защото съм си потърсил правата. Но искам да разбера откъде, кой и как ми го причини", каза пред NOVA Красимир Атанасов -| свидетел по досъдебното производство.

Наркотици, палежи и подкупи: 7 обвиняеми, сред тях и полицаи от 5 РУ, след мащабна акция в Ловеч и София

Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи.

Седем души - с обвинения след акцията, при която задържаха шефа на Пето районно управление

Припомняме, че 7 души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ, а в ареста е и оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно е комисар Илия Кузманов.