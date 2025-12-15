Седем души са с повдигнати обвинения след полицейската акция в петък, проведена на територията на област Ловеч и град София. Припомняме, че на 12 декември властите задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началника на сектор "Наркотици", както и още двама служители от същия сектор на районното управление. Арестувани бяха още 12 души при акцията срещу наркомафията. От първоначално задържаните 16 души, прокуратурата ще иска постоянен арест за 7 от тях.

Иззети са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотични вещества, кокаин, много вещи, десетки хиляди евро, както и златни ценности.

Седемте лица са с повдигнати обвинения за участие в група за извършване на тежки умишлени престъпления. Две от тях са посочени като ръководители - единият е от арестуваните полицаи. Четирима от обвиняемите цивилни са добре познати на службите заради разпространение на наркотици в Ловеч и София.

Смята се, че те извършвали палежи, искали подкупи и разпространявали наркотици. Законът предвижда наказания по отделно за арестуваните от 3 до 10, от 3 до 12 и от 5 до 15 години затвор. Обвиненията са за период повече от година и половина.

Срокът за задържане и на седемте лица е 72 часа. Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение „задържане под стража”. Към днешния ден предстои задържането на още едно лице, казаха още властите. Сигнал е подаден в началото на 2025 година, като източниците са няколко, сред които и МВР.

Задържаха началника и трима служители на Пето районно управление в София

Директорът на СДВР Любомир Николов коментира: „Знаете, че един от задържаните е началникът на столичното Пето районно управление. Неговият професиноален опит предполага да има особени знания в методите, които използваме при разкриване на престъпления от общ характер. Затова беше важно да бъде запазена конфиденциалността на събраната информация. Другите задържани служители са оперативен работник в Пето районно управление с около 13 години стаж, което работи по линия на сектор "Наркотици", а също така и колежка със стаж от пет години".

Шефът на СДВР посочи още, че е изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за отстраняване на всички служители с повдигнати обвинения. Със заповед на Николов за шеф на Пето районно временно е назначен комисар Илия Кузманов.

За бандата разследващите знаели от година и половина, когато при умишлен палеж изгоряла административна сграда в област Ловеч. По първоначална информация един от задържаните униформени участвал в престъплението.

„Сигналът за лицата получихме в началото на 2025 година, като и тогава започнахме проверка по сигнала. Някои от източниците също са служители на Министерството на вътрешните работи”, заяви зам.-директорът на "Вътрешна сигурност" – МВР комисар Петър Петров.