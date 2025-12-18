Представители от всяка страна от ЕС се събраха, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство

Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес. Демонстрацията, организирана от най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека", ще продължи до 15:30 часа местно време. В нея вземат участие над 40 национални организации от 27 европейски страни.

Това е първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на Блока. В протеста се включиха и български земеделски производители, заяви Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз.

"Копа-Коджека" посочва, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране; търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор; необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност. 

Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР). 

