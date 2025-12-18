Снимка: БГНЕС/ЕПА, Видео: Reuters
Френски земеделци блокираха с трактори Европейския парламент (ВИДЕО+СНИМКИ)
Представители от всяка страна от ЕС се събраха, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство
Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес. Демонстрацията, организирана от най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека", ще продължи до 15:30 часа местно време. В нея вземат участие над 40 национални организации от 27 европейски страни.
Around 500 tractors and 10,000 farmers from across the EU marched on Brussels to demand changes in agricultural legislation, a mobilization Politico described as the largest protest in the city since the 1990s.— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025
Follow: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/YBvSn4dTBu
Това е първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на Блока. В протеста се включиха и български земеделски производители, заяви Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз.
Farmers protest in Brussels / Bruxelles ahead of the European summit— Thinking out Loud (@imraas8) December 18, 2025
Against MERCOSUR trade deal? #EUCO pic.twitter.com/tJQ3yYEoES
"Копа-Коджека" посочва, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране; търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор; необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност.
Utilisation de canon à eau contre les #agriculteurs à #Bruxelles devant la Commission Européenne.— Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025
Des milliers d'agriculteurs de toute l'Europe convergent à Bruxelles pour protester contre le Mercosur, la taxe carbone sur les engrais, et la baisse de la PAC.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/ensF2buU4W
Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).Редактор: Цветина Петкова
