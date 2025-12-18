Любимецът на поколения фенове на киното, израсли с култовите ленти „Междузвездни войни” и „Индиана Джоунс” Харисън Форд ще получи поредното признание в дългогодишната си кариера. Гилдията на актьорите (SAG-AFTRA) обяви, че 83-годишната звезда ще бъде отличен с наградата за цялостен принос. Това е най-високото отличие на организацията и едно от най-престижните в киното.

Статуетката ще бъде връчена на 1 март, по време на 32-рите годишни награди на SAG-AFTRA.

„Изключително съм поласкан, че бях избран за тазгодишен носител на наградата за цялостен принос на SAG-AFTRA“, сподели Форд. „Признанието от моите колеги актьори означава много за мен. Прекарах по-голямата част от живота си на снимачни площадки, работейки редом с невероятни актьори и екипи, и винаги съм бил благодарен, че съм част от тази общност.“

Снимка: Getty Images

„Харисън Форд е уникално присъствие в американския живот; актьор, чиито емблематични герои са оформили световната култура“, каза президентът на SAG-AFTRA Шон Остин. „Кариерата му е безкрайно вълнуваща, той винаги се връща към своята любов към актьорството. За нас е чест да почетем легенда, чието влияние върху нашия занаят е незаличимо.“

Снимка: Getty Images

Освен с незабравимите си превъплъщения в най-различни герои, с перфектната си актьорска игра, Форд е обичан от феновете си и заради чувството си за хумор. По време на интервю по повод филма „Блейд Рънър 2”, в който участва и Райън Гослинг, на въпрос на журналист какви са бъдещите му планове, Харисън Форд отговаря закачливо: „Да стана богат и известен”. По време на друго интервю, след коментар от публиката, че в „Индиана Джоунс и Реликвата на съдбата“, който излезе през 2023 година, актьорът изглежда изключително добре, той казва: "Какво да направя. Благословен съм с това тяло."

Снимка: Getty Images

Форд е трикратен носител на наградата „Сатурн“ (1982, 1996 и 2016 г.), носител на наградата на Американския филмов институт AFI (2000 г.), на наградата "Златен глобус" на името на Сесил Демил (2002 г.), на почетен „Сезар“ (2010 г.) и на почетна „Златна палма“ на Филмовия фестивал в Кан (2023 г.).

Той също така е лицензиран пилот на едномоторен самолет с фиксирано крило и хеликоптер. На няколко пъти лично предоставя аварийни услуги по въздух по искане на местните власти в Уайоминг, като дори спасява туристи в беда. Звездата дори претърпява инцидент със самолета си, който управлява - каца аварийно на голф игрище, при което получава счупвания и наранявания.

Снимка: Getty Images

Отличителният белег, който има на брадата, е получен при катастрофа с автомобил, докато посяга да постави предпазния си колан в движение.

Той е бил майстор дърводелец, преди да стане филмова звезда, занаят, който все още практикува. Живее в бяла къща с ранчо, която сам е построил в Джаксън Хоул, Уайоминг.

През 1998 г. е избран за най-сексапилния мъж на света от списание People.

Форд е и демократ в своите политически убеждения и критик на президента Доналд Тръмп.

От всички герои, които е играл, той често посочва Индиана Джоунс като свой любим и този, с който най-много се гордее.