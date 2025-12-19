Русия реагира положително на компромиса, постигнат от държавите членки на Европейския съюз за финансирането на Украйна.

"Засега законността и здравият разум победиха", написа в Telegram Кирил Дмитриев, който е специален пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество.

ЕС се споразумя да даде заем от 90 млрд. евро на Украйна

Решението, взето в Брюксел, е "мощен удар за подстрекателите на войната", каза той, назовавайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

"Няколко гласа на разума в ЕС засега попречиха на незаконното използване на руските активи за финансиране на Украйна", написа Дмитриев.

BREAKING: Major BLOW to EU warmongers led by failed Ursula — voices of reason in the EU BLOCKED the ILLEGAL use of Russian reserves to fund Ukraine.



Law and sanity win… for now. 👇https://t.co/ZoZJkHWPr6 https://t.co/bPrENwv2Ta — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025

Русия многократно е предупреждавала за последствия в случай на "кражба", както както тя нарича замразяването на държавните си активи, и е заплашвала в отговор да изземе западни активи – главно принадлежащи на частни инвеститори и компании.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев заяви, че Фон дер Лайен, Мерц и Стармър са се провалили. "Целият свят току-що видя как не успяхте да принудите другите да нарушат закона", каза той.

След месеци на спорове, тази сутрин държавите членки на ЕС се споразумяха за компромис за финансиране на Украйна за следващите две години. Според споразумението Украйна ще получи безлихвен заем в размер на 90 млрд. евро. Ако Русия не изплати компенсации за нанесените от войната щети, замразените руски активи в ЕС ще бъдат използвани за погасяване на заема.

Редактор: Цветина Петкова