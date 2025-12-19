Австралийското правителство обяви нова схема за обратно изкупуване на огнестрелни оръжия след нападението на плажа "Бонди Бийч" – най-смъртоносната масова стрелба в страната от десетилетия насам, предаде BBC.

Програмата е най-мащабната от трагедията в Порт Артър през 1996 г., при която загинаха 35 души и която доведе до въвеждането на едни от най-строгите закони за контрол на оръжията в света.

15 души бяха убити, а десетки – ранени, след като двама въоръжени мъже, за които се смята, че са били мотивирани от идеологията на „Ислямска държава“, откриха огън по време на еврейски фестивал на един от най-емблематичните плажове в Австралия.

Според полицията атаката от неделя, която официално е обявена за терористичен акт, е извършена от баща и син. 24-годишният Навид Акрам е обвинен по 59 точки, включително 15 убийства и извършване на терористичен акт. Баща му, Саджид, е бил убит по време на нападението.

Ден след стрелбата Националният кабинет, включващ представители на федералното правителство и лидерите на всички щати и територии, се договори за затягане на контрола върху оръжията.

В петък премиерът Антъни Албанезе заяви, че в момента в Австралия има над 4 милиона огнестрелни оръжия – повече, отколкото по времето на масовото убийство в Порт Артър.

„Знаем, че един от тези терористи е притежавал лиценз за оръжие и е имал шест огнестрелни оръжия, въпреки че е живял в средата на жилищен район в Сидни… Няма причина човек в такава ситуация да има толкова много оръжия“, каза Албанезе.

Комисарят на Австралийската федерална полиция Криси Барет добави:

„Ако искаме да намалим броя на оръжията, схемата за обратно изкупуване трябва да бъде част от решението.“

Новата програма ще изкупува излишни, наскоро забранени и незаконни огнестрелни оръжия. Тя ще бъде финансирана поравно от федералното правителство и щатите и териториите. По оценки на властите стотици хиляди оръжия ще бъдат събрани и унищожени.

Националният кабинет се договори също да въведе лимити върху броя оръжия, които може да притежава едно лице, да ограничи безсрочните лицензи, да стесни видовете разрешени оръжия и да направи австралийското гражданство задължително условие за получаване на лиценз.

Работата по национален регистър на огнестрелните оръжия ще бъде ускорена, а регулаторните органи ще получат по-добър достъп до криминална разузнавателна информация.

В петък полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че се подготвя да освободи седем мъже с екстремистка идеология, като те ще останат под наблюдение.

В четвъртък тактически части обкръжиха групата в предградието Ливърпул, след като мъжете, пристигнали от щата Виктория и познати на полицията там, бяха засечени. Полицията е открила нож, но не и огнестрелни оръжия или други опасни предмети.

Комисарят на полицията на Нов Южен Уелс Мал Ланън заяви, че няма „потвърдена връзка“ между заподозрените терористи и задържаната група, но че плажът Бонди Бийч е бил едно от местата, които те са възнамерявали да посетят.

„Макар конкретната заплаха, която тези мъже са представлявали, да е неясна, потенциалът за извършване на насилствено престъпление беше такъв, че не бяхме готови да поемем този риск“, заяви Ланън.

