-
Петима задържани за отвличане на мъж в София, един се издирва
-
Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?
-
Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта”
-
Родители след скандала с директора на 138-о училище: Назначаването му беше съмнително
-
Любомир Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца
-
Задържаният директор на 138-о училище: Вчера разбрах за камерите в тоалетните, не съм ги слагал аз (ВИДЕО+СНИМКА)
15 души загинаха при нападение по време на празника Ханука, оцелелият нападател е с повдигнати обвинения
След стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души, властите отново отварят плаж „Бонди“. Нападението беше извършено от двама мъже - баща и син. Бащата загина по време на атаката, а синът беше прострелян и откаран в болница. Сега са му повдигнати обвинения. Уил Рипи от CNN разказва.
"Полицията отново отвори моста, от който двамата въоръжени мъже - бащата и синът - откриха огън по време на празника Ханука, убивайки 15 души. Най-възрастната жертва е 87-годишен оцелял от Холокоста, а най-младата - 10-годишно момиче на име Матилда, чиято гибел остави родителите ѝ съкрушени.
Събраха дарения от 2,3 млн. долара за мъжа, който спря въоръжения нападател на плажа Бондай
Нападателите вероятно са избрали това място, защото са имали добро прикритие от дърветата, което е затруднило полицията да отвърне на огъня. Те са стреляли по невинни хора, само защото са били евреи.
В деня на трагедията много хора успяха да заснемат какво се случва. По време на нападението единият от нападателите загина, а синът му беше прострелян. Той беше хоспитализиран и поставен в кома за няколко дни. Сега е буден и са му повдигнати обвинения.
Този емблематичен австралийски плаж най-вероятно никога няма да бъде същият – със сигурност за хората, чийто живот се промени завинаги в онзи ужасен ден".Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни