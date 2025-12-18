След стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души, властите отново отварят плаж „Бонди“. Нападението беше извършено от двама мъже - баща и син. Бащата загина по време на атаката, а синът беше прострелян и откаран в болница. Сега са му повдигнати обвинения. Уил Рипи от CNN разказва.

"Полицията отново отвори моста, от който двамата въоръжени мъже - бащата и синът - откриха огън по време на празника Ханука, убивайки 15 души. Най-възрастната жертва е 87-годишен оцелял от Холокоста, а най-младата - 10-годишно момиче на име Матилда, чиято гибел остави родителите ѝ съкрушени.

Събраха дарения от 2,3 млн. долара за мъжа, който спря въоръжения нападател на плажа Бондай

Нападателите вероятно са избрали това място, защото са имали добро прикритие от дърветата, което е затруднило полицията да отвърне на огъня. Те са стреляли по невинни хора, само защото са били евреи.

В деня на трагедията много хора успяха да заснемат какво се случва. По време на нападението единият от нападателите загина, а синът му беше прострелян. Той беше хоспитализиран и поставен в кома за няколко дни. Сега е буден и са му повдигнати обвинения.

Този емблематичен австралийски плаж най-вероятно никога няма да бъде същият – със сигурност за хората, чийто живот се промени завинаги в онзи ужасен ден".

Редактор: Мария Барабашка