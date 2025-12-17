Както много австралийци, разхождащи се по плажа Бондай в дългите, топли летни вечери, Ахмед ал Ахмед просто искаше да изпие чаша кафе с приятел. Около него избухна кървава касапница, когато двама въоръжени мъже нападнаха евреи по време на празненствата по Ханука в парк близо до брега, предава "Асошиейтед прес".

Скоро Ахмед се промъква, приведен, между две паркирани коли, преди да се втурне директно към един от нищо неподозиращите стрелци. В кадри, които са били гледани милиони пъти по целия свят, 44-годишният баща може да бъде видян как се нахвърля върху един от въоръжените мъже, изтръгва оръжието от ръцете му и го насочва към нападателя.

Историята на сирийско-австралийския мюсюлманин, собственик на магазин, който сложи край на буйството на един от стрелците в неделя, беше възприета от страна, която отчаяно търси утеха след един от най-мрачните си моменти: убийството на 15 души, докато празнуваха своята еврейска вяра.

"В момент, в който сме свидетели на злото, той блести като пример за силата на човечността", заяви премиерът Антъни Албанезе във вторник, напускайки болницата в Сидни, където Ахмед се лекува от огнестрелни рани. "Ние сме смела страна. Ахмед представлява най-доброто от нашата страна".

Страница за набиране на средства, създадена от австралийци, които никога не са срещали Ахмед, до вторник вечерта беше привлякла дарения от около 40 000 души, които дариха 2,3 милиона австралийски долара (1,5 милиона щатски долара). Сред дарителите беше и милиардерът Уилям Акман, мениджър на хедж фонд, който обеща да дари 99 000 австралийски долара.

Ахмед, който е женен и има две малки дъщери, го очаква дълъг път, казват тези, които са разговаряли с него след неделното клане. Той е бил прострелян няколко пъти в лявата ръка, вероятно от втория стрелец, който е стрелял безразборно от пешеходен мост.

Вече е претърпял операция и са планирани още, каза Лубаба Алмиди Алкахил, говорител на Асоциацията на австралийците за Сирия, който посети Ал Ахмед в болницата в понеделник вечерта. "Тихият и скромен мъж беше в съзнание, но слаб и му предстои поне 6 месеца възстановяване", каза Алкахил.

В дните след нападението пред малкия магазин за тютютневи изделия, който Ахмед притежава срещу гарата в предградие на Сидни, се натрупаха цветя и благодарствени бележки. Междувременно той получи посещения в болницата от австралийски лидери и е казал на Крис Минс, премиер на щата Нов Южен Уелс, че би постъпил по същия начин отново.

Той е провъзгласен за герой от световни лидери, включително президента на САЩ Доналд Тръмп и генерал-губернатора на Австралия, който е представител на британския крал Чарлз в страната. Минс каза, че Ахмед е спасил "безброй" животи в това, което премиерът описа като "най-невероятната сцена, която съм виждал".

Ахмед е живял в град Найраб в сирийския регион Идлиб, преди да пристигне в Австралия, разказа неговият братовчед Мохамед ал Ахмед. Той напусна Сирия през 2006 г. след като завършва следването си, преди масовите протести през 2011 г. срещу правителството на тогавашния президент Башар Асад, които бяха посрещнати с брутални репресии и прераснаха в гражданска война, продължила почти 14 години.

Найраб беше силно бомбардиран от силите на Асад, като повечето къщи в града бяха разрушени и превърнати в руини. Във вторник Ахмед беше тема на разговорите в града.

"Ахмед наистина извърши героичен подвиг", каза братовчед му Мохамад ал Ахмед. "Без никакво колебание той се нахвърли върху терориста и го обезоръжи, само за да спаси невинни хора".

Родителите на Ахмед ал Ахмед, които дойдоха в Сидни тази година, за да се съберат със сина си, казаха пред Ей Би Си (Australian Broadcasting Corp.), че синът им е служил в полицията и в централните сили за сигурност в Сирия. Баща му Мохамед Фатех ал Ахмед каза, че "съвестта и душата" на сина му са го подтикнали да действа в неделя.

"Чувствам се горд и почетен, защото синът ми е герой на Австралия", каза бащата.

След масовото убийство страната, разтърсена от едно от най-тежките нападения, предизвикани от омраза, на нейна територия – за което се предполага, че е извършено от австралийски гражданин, пристигнал от Индия през 1998 г., и неговия син, роден в Австралия – потърси надежда сред скръбта си. Започнаха да се появяват истории за героизъм.

Сред тях е и историята на семейната двойка Борис и София Гурман, които бяха убити, докато се опитвали да спрат един от стрелците, когато той излязъл от колата си и започнал масовото убийство, разказаха близките им пред австралийските медии.

62-годишният Реувен Морисън също беше убит, докато се опитваше да спре ужаса, според дъщеря му, Шейна Гутник. След като Ахмед изтръгнал оръжието от един от стрелците, човек, който Гутник е разпознала като Морисън, хвърлял предмети по стрелеца, преди да бъде застрелян от втория мъж.

Подобни прояви на смелост бяха цитирани от мнозина в социалните мрежи и в медиите като примери за това какво означава да си австралиец.

"Когато направи това, което направи, той изобщо не мислеше за произхода на хората, които спасяваше, за хората, които умираха на улицата", каза Мохамед Фатех ал Ахмед за сина си. "Той не прави разлика между една националност и друга, особено тук, в Австралия, където няма разлика между един гражданин и друг".

