Заподозреният за масовата стрелба в Сидни е обвинен в 59 престъпления, включително 15 убийства и терористичен акт, съобщиха австралийските власти, цитирани от "Асошиейтед прес". Нападението, извършено по време на празненствата за Ханука, отне живота на 15 души, всички от еврейската общност, а над 20 бяха ранени.

Атаката е определена като антисемитски терористичен акт. Заподозрените са баща и син, като по-възрастният е бил застрелян и убит от полицията на място. 24-годишният му син бе ранен и обвинен, след като е излязъл от кома в болница.

В сряда в Сидни започнаха погребенията на жертвите при засилени мерки за сигурност. Сред загиналите има 10-годишно дете и 87-годишен оцелял от Холокоста. Първи беше погребан равинът Ели Шлангер, организатор на събитието „Ханука край морето“.

Междувременно премиерът на Австралия Антъни Албанезе отдаде почит на още двама герои от атаката в Сидни, опитали да обезоръжат един от нападателите на плажа Бондай.

69-годишният Борис и 61-годишната София Гурман - съпрузи рускоговорящи еврейски имигранти, умират един до друг и са първите жертви на нападението. На публикувани кадри от преминаващ автомобил се вижда как двамата се втурват към нападателя Саджид Акрам и опитват да вземат оръжието му.

Премиерът на Австралия посети мъжа, обезоръжил един от нападателите в Сидни

Друг мъж - 62-годишният Реувен Морисън, също е бил застрелян, след като се опитал да спре кръвопролитието.

„Борис Гурман е нападнал един от тези терористи, когато излязъл от колата. Отдавам почит и на Реувен Морисън, който хвърли тухли и предприе действия, за да се опита да спре това да се случи. Те са австралийски герои”, заяви премиерът.

