Ахмед Ахмед е имигрант от Сирия
Премиерът на Австралия отиде в болница в Сидни, за да се срещне с мъжа, който обезоръжи един от терористите от Бондай бийч. Записът обиколи света и мъжът беше обявен за герой, включително от властите в Австралия. Той е имигрант от Сирия, казва се Ахмед Ахмед и е собственик на магазин за плодове и зеленчуци, пишат местни медии.
В болница е, защото другият терорист го ранил в ръката и рамото. 15 души бяха убити на популярния плаж, след като баща и син нападнаха с огнестрелно оръжие еврейско тържество. Полицията казва, че са били повлияни от терористичната организация Ислямска държава.
След стрелбата в Сидни: Кой е мъжът, обезоръжил един от нападателите
„Голяма чест е да срещна Ахмед Ахмед. Той е истински австралийски герой. Много е скромен. Бил е на плажа с група приятели и роднини. Искал да си вземе чаша кафе и се озовал в ситуацията хора да бъдат застрелвани пред него. Решил да действа и смелостта му е вдъхновение за всички австралийци”, каза премиерът на Австралия Антъни Албанезе.Редактор: Ивайла Маринова
