Национален траур е обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. Шестнадесетият убит е един от нападателите.

Двамата нападатели, които откриха стрелба по хора, събрали се за еврейския празник Ханука, са баща и син - Саджид и Навид Акрам. 50-годишният баща е застрелян от силите на реда. Той е пристигнал в Австралия през 1998 г. от Пакистан и е имал разрешително за любителски лов, като е членувал в оръжеен клуб. 24-годишният му син, който е в болница в критично състояние, е роден в Австралия и е бил проверяван от австралийската служба за сигурност.

"Синът за първи път е привлякъл вниманието през октомври 2019 г. Той бил разпитан за връзки с други лица. Направена е преценка, че няма данни за продължаваща заплаха или заплаха от негово участие в насилие", коментира премиерът на страната Антъни Албанезе.

Междувременно в истински герой се превърна случаен минувач, заснет как поваля и обезоръжава единия нападател. Това е 43-годишният Ахмед ал Ахмед. Той е жител на Сидни и собственик на магазин за плодове. Бил прострелян в ръката и вече е претърпял операция в болница.

43-годишният Ахмед отива да купи кафе, когато става свидетел как двама нападатели откриват огън по хора, празнуващи Ханука. Ахмед не бяга, а се изправя сам срещу единия от нападателите. Бащата на две малки момичета с голи ръце го обезоръжава. Взима пушката му и я насочва към него, за да спаси живота на десетки.

"Много се гордея със сина си, защото той е герой в цяла Австралия и няма медия, която да не е отразила героичния му подвиг. Дори президентът Тръмп му благодари за действията му. Австралийският министър-председател написа, че той е смел и героичен човек и му пожела бързо възстановяване", каза бащата на Ахмед ал Ахмед - Мохамед Фатех Ал Ахмед. Признателност към смелия мъж продължава да се споделя в социалните мрежи от цял свят, а дарителска сметка за него набра над 200 хиляди долара само за броени часове.

Скърбящите от еврейската общност в Сидни отдадоха почит на загиналите и споделиха тъгата и разочарованието си. "Днес е много тъжен ден. Ден, който всички ние в еврейската общност се страхувахме да дойде. Ден, за риско от който по много начини предупреждавахме правителството и властите. Чувстваме се почти като че ли не сме били чути, почти невидими. Днес е ден на недоверието", коментира Даниела Лакоб, представител на еврейската общност в Сидни.

"Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло, акт на терор, на антисемитизъм, атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност - мрачен ден в историята на Австралия, който трябваше да бъде ден на светлина. Ние сме по-силни от страхливците, които извършиха това. Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията", сподели Албанезе.

В автомобила на двамата терористи са открити две знамена на ИДИЛ. Полицията смята, че те са действали сами, а не са били част от терористична клетка.

Редактор: Ивайла Митева