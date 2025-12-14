Стрелба в Сидни. 11 души за убити, а ранени са 30, включително един от стрелците. Двама души са открили огън с пушки на популярния плаж Бондай по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, на което са присъствали около 1000 души.

Австралийска телевизия показа как полицаи и медици оказват помощ на хора, лежащи на земята. Виждат се и оръжия, като се предполага, че са на извършителите. Единият стрелец е елиминиран, другият е ранен и арестуван, пишат местни медии.

Атаката е била замислена срещу еврейската общност в Сидни и е определена от полицията като тероризъм, съобщи Би Би Си.

Кадрите със смела постъпка на един гражданин обиколиха света. Докато единият терорист стреля по хората на тържеството, мъжът го напада, въпреки че е невъоръжен. Успява да вземе пушката на терориста и го заплашва с нея. Престъпникът се оттегля, а мъжът оставя оръжието на земята. Властите в Австралия специално отличиха храбростта на гражданина и го дадоха за пример.

Терористът се оттегля и скоро се присъединява към другия на малък пешеходен мост край плажа. Там ги застигат куршумите на полицаите. Австралийските медии дават името на единия от нападателите - Навид Акрам, 24-годишен, жител на едно от предградията на Сидни. Той е тежко ранен и в ареста. Изясняват се мотивите му и дали принадлежи към някоя организация.

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс каза, че атаката е била срещу евреи навръх Ханука. „Това, което е трябвало да бъде нощ на мир и радост, е било разрушено от ужасяваща, зла атака“, добави той.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи стрелбата на прочутия плаж Бондай в Сидни като „шокираща и тревожна“.

Свидетелите на станалото са буквално стотици. Много граждани снимаха с телефоните си нападението, което продължава около 10 минути, преди двамата терористи да бъдат простреляни от полицията.

you can hear the many gunshots - people fleeing bondi beach pic.twitter.com/jcWMNnf9zx https://t.co/t1TfLZn1Nx — sophie (@sophie45x) December 14, 2025

20 ранени след масова стрелба в Сидни (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Полицията и екипите за спешна помощ са на място и работят, за да спасяват животи. Мислите ми са с всички пострадали“, заяви Албанезе. Той призова хората в района да следват указанията на полицията на щата Нов Южен Уелс.

🚨 BREAKING: SHOOTING AT BONDI BEACH



Typical suspects. @AlboMP you’re a shame to this country, flying these terrorists in like VIPs



Make Australia great again, fuck this corruption 🇦🇺 pic.twitter.com/n09EC1dEAh — Stripe.eth (@web3stripe) December 14, 2025

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата в Сидни, Австралия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.

Дълбоко съм шокиран от смущаващите кадри от стрелбата по време на честванията на Ханука на плажа Бонди в Австралия.

Този ужасяващ акт на насилие срещу #еврейската общност трябва да бъде категорично осъден. Мислите ми са с всички засегнати и техните семейства.

Реакция дойде и от правосъдния министър Георги Георгиев.

"С минута мълчание и молитва загиналите при престрелката в Сидни бяха почетени в Централната софийска синагога, където днес се състоя церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука", заяви той в социалната мрежа Х.

I am deeply shocked by the distressing images from the shooting during the Hanukkah celebrations at Bondi Beach in Australia.

This appalling act of violence against the #Jewish community must be unequivocally condemned. My thoughts are with all those affected and their families. — Georg Georgiev (@gdgueorguiev) December 14, 2025

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че евреите, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа, са били нападнати от "подли терористи при една много жестока атака".

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите. Австралия също е силно засегната от това, като през последните две години в страната бяха извършени поредица от антисемитски атаки срещу синагоги, сгради и автомобили.

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар заяви, че е потресен от стрелбата. "Това са резултатите от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се реализираха", подчерта Саар.

Плажът Бондай е сред най-известните в света. Той обикновено е препълнен с местни жители и туристи, особено в топлите вечери през уикендите. Масовите стрелби са рядкост в Австралия. След шокиращ случай с много жертви през 90-те, законът е променен и притежанието на оръжие става по-трудно. Последният терористичен акт с огнестрелно оръжие е преди 10 години.