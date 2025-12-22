България се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища през 2024 г. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес от статистическата агенция.

През миналата година 16,9 на сто от хората в ЕС са живеели в пренаселени жилища, което показва лек спад спрямо 18,1 на сто през 2014 г.

Над 30% от хората в пет европейски страни живеят в пренаселени жилища. Най-висок дял е регистриран в Румъния (40,7%), следвана от Латвия (39,3%), България (33,8%), Полша (33,7%) и Хърватия (31,7%).

На дъното в тази класация са Кипър (2,4%), Малта (4,4%) и Нидерландия (4,6%).

Редактор: Габриела Павлова