Нов протест на Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на btv. Той беше организиран след разпространение на информацията, че медията прекратява отношенията си с Мария Цънцарова. От Асоциацията поканиха журналисти и граждани да изразят позиция с протестно пиене на кафе пред редакцията в защита на свободата на словото.

В официална позиция от btv казват, че прекратяването на отношенията с досегашната водеща на сутрешния блок идва след диалог с нея за поемане на други проекти в медиата - в ефир и онлайн. Още преди тези разговори да бъдат финализирани обаче, тя публикувала статус, че е свалена от ефир. От медията виждат в това пълно нарушаване на доверието между двете страни.

Редактор: Дарина Методиева