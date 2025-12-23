Европейската комисия прие на 22 декември официално решение за частично извършване на третото плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Размерът на одобреното плащане е 1,465 милиарда евро, съобщиха от Европейската комисия за "Фокус".

Решението е взето след получено становище от Икономическия и финансов комитет към Съвета на Европа и след отговор от българските власти по предварителната оценка на Комисията. Заедно с това ЕК е приела и решение за временно задържане на 152,896 милиона евро, като удържаната сума е изчислена по стандартния метод, посочен в приложение II към Съобщението за Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕК замрази над 152 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Официалното решение от 22 декември следва частично положителната оценка, приета още на 2 декември от Европейската комисия по третото искане за плащане. Тогава Комисията установи, че България е изпълнила успешно 48 от общо 50 ключови етапа и цели, заложени в искането.

В същото време бе констатирано, че ключов етап 220 – свързан със създаването и започването на дейността на орган за борба с корупцията, както и част от изискванията на ключов етап 222, отнасящи се до правната рамка за наказателните производства и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, не са изпълнени задоволително към момента. Поради това Европейската комисия предложи част от средствата да бъдат временно отложени, в съответствие с регламента на Механизма.

Европейската комисия одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

От ЕК уточняват, че България разполага със срок от шест месеца, за да предприеме необходимите действия и да изпълни оставащите реформи. След пълното изпълнение на ключовите етапи, задържаната част от третото плащане ще бъде освободена.

Редактор: Цветина Петкова