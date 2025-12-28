Тичането не винаги е състезание с времето. Бавният джогинг е щадящ, достъпен и изключително ефективен начин за движение. Той се налага като приятна алтернатива на обикновения джогинг или скандинавското ходене. Бавният джогинг поставя акцент не върху скоростта, а върху здравето, тонуса и доброто настроение. Повече за този спорт разказва „Дойче Веле”

Целия разказ гледайте във видеото на "Дойче веле"