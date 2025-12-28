Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на трето посещение в САЩ тази година. Предишните срещи между двамата лидери бяха в рязък контраст една с друга.

Когато Зеленски разговаря с Тръмп в Белия дом през февруари, напрежението бързо ескалира, след като украинският президент беше остро порицан от американския си колега. Тръмп предупреди Зеленски, че „рискува Трета световна война“, като не започва мирни преговори с Русия. По-късно в пост в социалната си мрежа Truth Social пък коментира, че украинският лидер е „проявил неуважение към Съединените американски щати в техния скъп Овален кабинет“.

Какво нагнети напрежението между президентите на САЩ и Украйна

Американският пвидепрезидент Джей Ди Ванс също обвини Зеленски, че не показва достатъчно благодарност към Вашингтон за подкрепата му към Украйна.

Следващата среща през август обаче беше доста по-сърдечна и Зеленски предприе своеобразна „офанзива на очарованието“, като облече тъмен костюм, след като при предишното си посещение беше критикуван за носенето на военна униформа. Украинският президент също така каза „благодаря“ осем пъти в откриващите си думи, като повечето от тях бяха отправени към Тръмп.

Зеленски напусна Белия дом след остра размяна на реплики с Тръмп

В замяна Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят „добра защита“ на Украйна като част от евентуално мирно споразумение. По-късно Зеленски каза, че между двете страни е била договорена сделка за оръжия на стойност 90 млрд. долара.

Редактор: Станимира Шикова