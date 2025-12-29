Трета от пет е степента на лавинна опасност във високата част на Пирин планина днес, 29 декември, предупреждават спасителите от ПСС.

Бурният вятър създаде опасност от падащи дървета във високите части на планините през вчерашния ден. Днес предупреждението за силен вятър остава в сила. Наблюдават се акумулации на сняг по подветрените склонове.

С какво време ще посрещнем 2026 година

„Най-безопасно е на пистите“, съветват спасителите от ПСС и добавят, че е задължително туристите в планината да се движат по зимната колова маркировка.

За днес в 24 области на страната НИМХ е издал жълт предупредителен код за силен вятър. Предупреждението не важи единствено за четири области - Смолян, Хасково, Кърджали и Ямбол.

На Черни връх над София снежната покривка е 30 сантиметра.

Облачността над планините ще е променлива, ще има доста слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра - около минус 4 градуса.

Редактор: Мария Барабашка