Продължаваме да чакаме да се появи месията. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS политологът Татяна Буруджиева за предстоящите предсрочни избори.

“Никой не можеше да прогнозира, че работодателите, заедно с някои от политическите партии, ще организират толкова решителен протест срещу бюджета. На никой не му хрумваше, че някой ще се отнесе така повърхностно към приемането на план-сметката”, коментира тя.

Политологът припомни, че една от прогнозите ѝ за предсрочни избори е била, че ако политиците тръгнат към избори, те ще бъдат най-рано в края на януари или февруари, за да могат да се осъществят преди Великден. “Единствено протестът можеше да роди такова действие, което не може да се предвиди. Не е логично да имаме протести, които защитават парите на хората, които имат повече средства”, смята Буруджиева.

Ще участва ли държавният глава Румен Радев на изборите през пролетта

“Самите организатори на протеста останаха изненадани от това, което се случи, и много бързо смениха дискурса за начина, по който описваха протестите. В техните разкази протестите се превърнаха в граждански и ценностни”, каза политологът.

По думите ѝ идеята да се спори на икономически теми отново се е възродила на един по-късен етап, когато от “Продължаваме Промяната” решили да припомнят протестите от 1997 година. “Това беше с чисто тактическа цела за предстоящите избори, защото тогава протестите имаха много по-силен икономически характер”, твърди политологът.

“През 2025 година отново се върнахме към протестите, които обединяват. И ако опозицията не успя да се обедини в парламента, тя за първи път го направи по време на протестите. Даже нямаше силно проявени мераци някой непременно да изпъкне”, смята Буруджиева.

“На избори отиваме и депутати, и граждани. Това е битка между политиците. Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо, че няма реална алтернатива. Те пак чакат някакъв нов субект, но и те самите не знаят какво чакат, защото предложените нови са стари. Продължаваме да чакаме месията”, коментира тя.

Диана Дамянова: В момента се правят 4-5 опита за политически проекти

Мястото на Европа в световната политика

“Българските политици показват силна степен на дезориентация в това, което се случва в света. Усеща се, че някъде нещо много силно и кардинално се размества на световната сцена, а България, и дори ЕС, не е основен играч", смята политологът.

"Виждаме силата на новите международни играчи за разпределението на световната хегемония - от една страна, технологиите и пазара, от друга страна - източниците на енергия и природата. Европейските политици показаха категорична неспособност да приоритизират задачите си”, обясни Буруджиева.

Целия разговор гледайте във видеото.