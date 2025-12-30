Пореден ден с опасно време. Жълт код за силен вятър е в сила днес за цялата страна. Прогнозата на синоптиците е, че поривите ще бъдат по-слаби от предходните дни, но отново се очаква да достигнат скорост от около 24 метра в секунда.

През изминалите дни стихията нанесе материални щети в много части на страната. Според Института за хидрология и метеорология ще изпратим 2025 година със силен вятър и ниски температури около 10 градуса под нулата. Затопляне може да се очаква в първите дни на януари.

Опасно време в цялата страна, обявиха жълт код за силен вятър и във вторник

Съветите в тези дни са да бъдем внимателни в паркове и планини и да сигнализираме при опасност от падащи клони и дървета.

Редактор: Ралица Атанасова