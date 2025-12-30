Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако ислямската република възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия. Той също така предупреди „Хамас“ с тежки последици, ако не се разоръжи.

Тръмп заяви, че разговорите му с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Флорида са били фокусирани върху крехкото мирно споразумение за Газа и опасенията на Израел относно Иран и шиитската групировка „Хизбула“ в Ливан. Той предположи, че Техеран може би възстановява оръжейните си програми след масивния американски удар през юни.

Доналд Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

„Четох, че те натрупват оръжия, а ако го правят, не използват обектите, които ние унищожихме“, заяви Тръмп.

Иран, който води 12-дневна война с Израел през юни, заяви миналата седмица, че е провел ракетни учения за втори път този месец.

По темата за Газа Тръмп заяви, че иска да премине към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, постигнато през октомври след две години боеве в палестинския анклав. Израел и палестинската групировка се обвиняват взаимно в сериозни нарушения на споразумението, като Тел Авив посочи, че ако групировката не бъде разоръжена мирно, „ще възобнови военните действия, за да я накара да го направи“.

Тръмп хвърли вината върху палестинската организация, че не се е разоръжила по-бързо, твърдейки, че Израел е спазил своята част от споразумението и предупреждавайки, че „Хамас“ си навлича тежки последици.

Нетаняху: Много скоро ще преминем към втория етап на мирния план на Тръмп за Газа

На свой ред Нетаняху заяви, че Израел е силно заинтересован да осигури мирна граница със Сирия, а президентът Тръмп изрази увереност, че лидерите на двете страни ще се разберат.

Нетаняху заяви след срещата, че връчва на Тръмп най-високото държавно отличие на Израел, което според него исторически е било запазено за израелци.

