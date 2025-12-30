В пловдивския ромски квартал "Столипиново" група млади хора всяка седмица се събират не по задължение, а по избор – за да правят театър. Трупата „Столивуд" обединява участници от различни националности и култури, които заедно репетират, спорят, търсят идеи и създават свои спектакли.

Зад всяко представление стоят месеци работа, дисциплина и отговорност, а сцената се превръща в място за изразяване.

Намалява броят на ранните бракове в ромските общности

Трупата репетира в Народно читалище "Димитър Пешев". Името „Столивуд“ е съчетано от думите Столипиново и Холивуд. Във всеки момент, в който могат, те са там – за загрявка, за работа върху текст, за спорове и идеи. Репетициите не са тихи и подредени, но точно в този „творчески хаос“ се раждат най-силните решения.

За актьорите сцената е пространство на свобода. Там могат да бъдат напълно себе си или да влязат в нечии чужди обувки, да разкажат истории, които вълнуват не само публиката, но и самите актьора. Зад всяко представление стоят месеци работа, съмнения и усилия, които публиката рядко вижда. Има напрежение, страх преди премиера, въпроси дали посланието ще бъде разбрано. Но има и доверие.

„Историите на Мария Йотова“: Kак живеят тийнейджърите в ромска махала

Най-голямата награда за хората зад този театър не са аплодисментите, а промяната. Хора, които търсят мястото си, а го намират на сцената. А публиката си тръгва с усещането, че е видяла не просто спектакъл, а жив разговор за това кои сме и как можем да бъдем заедно.

„Столивуд“ е повече от театрална трупа. Това е общност, в която хора от различни раси работят рамо до рамо. Различията не разделят, а създават – превръщат се в сила, която прави спектаклите по-богати и истински.



Редактор: Цветина Петкова