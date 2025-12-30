Той е контактен

Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит. Той е контактен и в състояние да се придвижва сам, съобщават от службата за спешна помощ „Търсене и Спасяване - България“. Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.

службаСнимка: „Търсене и Спасяване - България“ 

Издирват млад мъж в района на Витоша

В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България“, Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.

службаСнимка: „Търсене и Спасяване - България“ 

Редактор: Ивайла Митева
Източник: „Търсене и Спасяване - България“

