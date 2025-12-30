Крадци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния германски град Гелзенкирхен. Това предаде ДПА, като се позова на правоохранителните органи.

Обирът е станал в понеделник и е засегнал над 2500 клиенти.

Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия.

Около 200 разтревожени клиенти се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях се опитали да влязат насилствено в сградата, което наложило полицията временно да затвори клона.

