Протестиращите фермери в Гърция започнаха да облекчават и на много места да вдигат пътните блокади в навечерието на Нова година, за да улеснят празничното пътуване.

Представители на протестиращите от цялата страна ще се съберат западно от Солун в неделя по обяд, за да решат как ще продължат действията си заради забавени субсидии от Европейския съюз.

Въпреки смекчаването на мерките на редица места, фермерите, граничният пункт "Евзони" към Северна Македония остана блокиран и в двете посоки от 18:00 до 22:00 ч. на 30 декември. Имаше изключения само за спешни случаи – линейки и семейства с малки деца.

На пункта "Ексохи"- ГКПП "Илинден" към България блокадата за камиони остана в сила до 17:00 ч. на 30 декември. Предвидено е тя да се върне отново на 2 януари по обяд. Леките автомобили преминаваха по кратък обходен маршрут. На този фон пунктът "Промахон" - "Кулата" към България е напълно отворен и се очаква да остане така поне до 2 януари. Дотогава фермери в Халкидонa и по магистралата Солун – Атина също са прекратили блокадите.

Правителственият говорител Павлос Маринакис предупреди, че при ескалация могат да бъдат наложени санкции на онези, които отказват диалог. Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис защити полицейските отклонения на трафика около някои блокади, подчертавайки, че приоритет е безопасното придвижване на гражданите и опазването на човешкия живот.

