Условията не са никак подходящи за туризъм, предупреждават експертите
След почти два дни търсене издирваният 22-годишен мъж в района на Витоша планина беше открит. Той е намерен в сравнително добро физическо състояние, без ясна представа за времето, вероятно поради студа и недохранване в рамките на повече от 36 часа.
Откриха младия мъж, изчезнал в района на Витоша (СНИМКИ)
В акцията участвали доброволци, както и роднини и приятели на момчето.
Началникът на база „Алеко” и завеждащ ПСС - София Асен Ангелов разказва, че мъжът е открит с дрехи, неподходящи за планина. "Установява се все още къде е прекарал времето. Предстои да бъде разпитан в полицията. Бил е контактен, но не е бил адекватен. Не е могъл да даде никакво обяснение. Появи се във Владая, недалеч от мястото, на което е оставен от такси. След това приятелите му получили съобщение от системата за проследяване и споделяне на локация на телефона му, че е някъде над Владая. Включихме се ние и го открихме в самото село", каза Ангелов.
Спасителите припомнят и да не подценяваме условията през зимата в планината. "Сега температурите са доста ниски, а вятърът - силен. Условията не са никак подходящи за планински туризъм. Видимостта е намалена. Температурата на „Алеко” е -15 градуса", обясни планинският спасител.Редактор: Цветина Петкова
