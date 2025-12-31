Главнокомандващият руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов съобщи, че силите на Москва напредват в Североизточна Украйна и президентът Владимир Путин е наредил през новата година да бъде разширена буферната зона там.

По думите му държавният глава е наредил да бъде увеличен обхватът по-конкретно на "зоната за сигурност" в украинските Сумска и Харковска област, в района на границата с Русия. Генералът е инспектирал силите на армейската групировка "Север".

Това съединение, което бе сформирано в началото на миналата година, действа в Североизточна Украйна, а основната му задача е да създаде буферна зона по границата и да опита да настъпи и изтласка украинските войски оттам.

До изказването на Герасимов се стига, след като Русия се закани да отвърне на нападение, за което тя съобщи без доказателства, че е извършено срещу резиденцията на Путин. Киев отхвърли твърдението с думите, че то цели да провали мирните преговори. Засега няма коментар от Украйна на изявлението на Герасимов.

Путин многократно е описвал буферната зона като средство за изтласкване на украинските сили и въоръжение по-далеч от руската граница, а като мотив за създаването ѝ той изтъкна подлагането на обстрели и атаки с дронове на съседни области на Русия като Белгородска и Курска. Киев определя буферната зона като замисъл на Москва, чрез който да оправдае евентуално нахлуване още по-навътре на територията на Украйна.

