Лидерът на картела „Синалоа“, издирван от Съединените щати, е арестуван в Мексико по обвинения в трафик на наркотици и тероризъм, съобщиха от мексиканското правителство.

През май Педро Инсунза Нориега беше обвинен от Съединените щати в разпространение на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната. Той беше задържан в северозападния щат Синалоа в Мексико.

„Картелът „Синалоа“ е сложна, опасна терористична организация и разбиването ѝ изисква новаторски, мощен правен отговор. Дните им на вреди срещу американския народ без последствия са свършили. Ще търсим доживотен затвор за тези терористи“, каза прокурор Пам Бонди.

Este miércoles 31 de diciembre, personal de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y @FGR, fue capturado Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El… pic.twitter.com/B1gCHd5SiK — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) January 1, 2026

След завръщането си в Белия дом миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да предприеме мерки срещу трафика на наркотици. Администрацията му е извършила удари по предполагаеми кораби за превоз на дрога в Тихия океан и Карибите, убивайки над 100 души.

Тръмп поиска Мексико да увеличи усилията си за борба с трафика на наркотици, заплашвайки с мита върху износа. Синът на Нориега - Педро Коронел, който беше обвинен заедно с баща си, беше убит от мексикански военни по време на операция срещу наркотрафика миналия месец.

