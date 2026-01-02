Зов за помощ на млад мъж с множествена склероза отправят негови близки и приятели, след като името му беше използвано в схема за измама с новогодишни резервации. Случаят стана известен в ефира на „Здравей, България“, където беше разкрито, че средства, събирани под претекст за благотворителност, никога не са достигнали до човека, за когото били предназначени.

В навечерието на Нова година десетки хора превеждат по около 1000 лева за резервации за нощувки в къща за гости в Разлог. Ден преди 31 декември обаче те получават съобщение, че резервациите им отпадат, а парите им автоматично ще бъдат дарени за лечение на болен младеж. По-късно става ясно, че макар Киро Русчев да е реален човек и да има активна дарителска кампания, нито лев от тези средства не е постъпил по неговата сметка.

Измамниците използвали неговите имена и лична история, за да придадат достоверност на схемата си, като действали чрез фалшиви обяви и измислени снимки. Именно това провокира екипа на „Здравей, България“ да потърси директно Киро Русчев и да даде възможност реалната кауза да достигне до хората.

Русчев разказва, че от осем години е диагностициран с множествена склероза, а дарителската кампания е стартирана от неговата сестра и близки приятели, тъй като той самият не използва социални мрежи. След години на опити да овладее заболяването чрез тренировки и промени в начина на живот, състоянието му се влошило и се наложило търсенето на алтернативно лечение.

Надеждата му е свързана с трансплантация на стволови клетки в Москва – процедура, която при част от пациентите води до спиране на прогресията на заболяването и дългосрочна ремисия. За лечението са необходими общо 53 000 евро, като до момента са събрани около 42 000 евро. Остават още 11 000 евро, които са решаващи за осъществяването на терапията.

„Това е шанс за по-добро качество на живот и за спиране на прогресиращото заболяване. Няма гаранции, но при много хора резултатите са добри“, споделя Киро Русчев. По думите му при спазване на стриктен режим и здравословен начин на живот лечението може да даде дългосрочен ефект.

Екипът на NOVA призовава всички, които желаят да помогнат, да го направят единствено чрез официалната дарителска сметка на Киро Русчев. Така средствата ще достигнат директно до него, без риск от злоупотреби.

