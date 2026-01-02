Снимка: iStock
Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят във федерацията
Държавният департамент поднови предупреждението си за отказ от пътуване в Русия. Той посочва множество рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони“, предаде близката до Доналд Тръмп телевизия Fox News.
BREAKING: US State Department advises US citizens to leave Russia immediately due to high risks.— World Source News (@Worldsource24) January 2, 2026
The State Department warns Americans of high risks due to terrorism, unlawful detentions, and arbitrary enforcement of local laws amid the escalation of the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/tOSZTfLt7R
Препоръката идва на фона на ескалацията на близо четиригодишната война между Русия и Украйна. Властите в САЩ имат ограничени възможности да помагат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си, отбелязва Държавният департамент.
„Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно. Руските служители често разпитват и заплашват американски граждани без причина“, пише в документа. В предупреждението се казва още, че има прецедент руските служби за сигурност да арестуват американци по фалшиви обвинения. „Нa американците е отказвано справедливо отношение и били осъждани без достоверни доказателства“, подчертават от департамента. На пътуващите също така е било казано да преразгледат внасянето на електронни устройства в страната, тъй като се наблюдават.
U.S. citizens are being urged to leave Russia immediately and those who remain are advised to prepare a will and avoid using their social media accounts, Fox News reports, citing a U.S. State Department advisory.— Saint Javelin (@saintjavelin) January 2, 2026
The State Department warns Americans of high risks due to… pic.twitter.com/tuVfWIMEEr
Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия и „изпращането на електронни парични преводи от Съединените щати към Русия е почти невъзможно“, се казва в предупреждението. В него пише, че туристите, които решат да посетят Русия, трябва „да бъдат готови за възможността за задържане за неизвестен период от време“.
„Излезте от всички акаунти в социалните медии и не влизайте в профилите си в социалните медии, докато сте в Русия. Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или пълномощно“, се казва още в предупреждението.
Съгласно военното положение властите в Москва могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават движението, да задържат чужденци, да преместват насилствено жители и да ограничават публичните събирания.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни