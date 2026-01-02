-
-
-
-
-
-
Тази неделя репортерът на NOVA Мартин Керефейски ще ни разходи из Виетнам – от претъпканите улици на Ханой до вековните традиции на древното село Донг Лам
В първия епизод за новата година рубриката „Непознатите земи“ ни отвежда на пътешествие към корените на една древна нация. Ще посетим Ханой в навечерието на 80-годишния юбилей от независимостта на страната и ще се потопим в битието на Донг Лам – първото село, признато за национално културно наследство, и родно място на двама велики крале.
Пътешествието ще ни отведе и до уникалния театър на водните кукли, където вековни легенди и сцени от селския живот оживяват върху водната повърхност под звуците на традиционен мюзикъл.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
