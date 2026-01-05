Тежка катастрофа във Велико Търново. При инцидента, станал около 00:30 ч., са се ударили три коли. Загинал е 18-годишен младеж, а други четирима са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов". Двама от тях са в ортопедия, а другите двама - в хирургичното отделение с различни гръдни травми.

Водачите на трите автомобила са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Пожарната, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Участъкът бил затворен за движение часове наред.

На местопроизшествието са извършени огледи. По случая е образувано досъдебно производство.

Работи се и по версия, според която катастрофата е в следствие на организиран дрифт в района.

