Венецуелската полиция е започнала да издирва хора, за които смята, че са подпомогнали осъществяването на американската операция, при която президентът Николас Мадуро беше арестуван от американски специални части. Това се посочва в указ за обявяване на извънредно положение, влязъл в сила в събота, но публикуван в пълния му вид едва в понеделник. Той гласи, че всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, помогнали за провеждането на акцията.

По-рано няколко американски медии съобщиха, че по време на операцията американските военни очевидно са получили съдействие на място. Един човек от близкото обкръжение на Мадуро е заподозрян, че постоянно е предавал информация за местонахождението му.

Междувременно венецуелският журналистически синдикат – Национален съюз на работещите в пресата, съобщи, че за кратко са били задържани 14 репортери. По-късно организацията уточни, че всички те вече са освободени.

Редактор: Станимира Шикова