Студенти от Националната художествена академия представят в изложба позитивите от приемането на еврото.

Изложба „Еврокурс“ с творби на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на Националната художествена академия (НХА) ще бъде открита на 13 януари в столичната галерия „Средец“, съобщиха от НХА.

Куратори на проекта са доцентите Ненко Атанасов и Стоян Д. Дечев.

Изложбата отбелязва присъединяването на България към еврозоната, като представя учебни задачи на студенти от различи курсове в специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА. Плакатите са оригинален прочит на позитивите, които страната ни ще извлече от приемането на общата европейска валута. Представени са общочовешки ценности, съчетани с национална символика и идентичност, прочетени през темата за еврото. Анализирани са положителните послания и въздействия на това значимо събитие, като надеждата на младите автори е да разсеят скептичните нагласи и заблуди относно замяната на българските пари, казват от екипа на академията.

Снимка: БТА

Редактор: Ралица Атанасова