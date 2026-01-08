-
Спортни новини (08.01.2026 - обедна)
-
Пуснаха система за проверка на граждани от страни извън Шенген
-
Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превенция срещу бедствия
-
Усложнена зимна обстановка в страната, 261 снегорина обработват пътищата
-
Основните белези, по които лесно да разпознаем фалшиви евробанкноти
-
Строителен изкоп в Равда предизвика свлачище и остави хора без ток и канализация
-
Такса „Приятно пътуване”: Онлайн платформи продават по-скъпи винетки
Протестиращите отхвърлиха предложенията на правителството и настояват за субсидии и данъчни облекчения
Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили.
На обед започна блокадата на граничен пункт "Кулата". Предварителната заявка на гръцките фермери е, че това ще бъде най-продължителният протест от началото на тяхното недоволство до сега и ще остане в сила цели 48 часа. Към момента забраната за движение важи само за тежкотоварните камиони над 12 т. Леките автомобили, автобусите и бусовете преминават безпрепятствено
От АПИ съобщиха тази сутрин, че е ограничено движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при 106-ия км през Илинден – Ексохи. Водачите изчакват на място. Временно се ограничава и движението през „Капитан Петко Войвода" за всички моторни превозни средства.
Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.
Министърът на транспорта разговаря с гръцкия си колега за блокадите на границата
Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.
„Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония”, каза икономистът Плутархос Маридакис. „Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено”, допълни той. Маридакис каза, че предстоят преговори с правителството.
Последвайте ни