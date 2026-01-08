Силните ветрове в Гърция доведоха до спирането на фериботните услуги в Гърция. Нарушения има в графиците на няколко компании, обслужващи маршрути до Цикладите и други острови в Егейско море. Преустановени са плавания по линиите Килини – Порос – Кефалония и Перама – Саламина.

За линията Керамоти - Тасос също има информация за сериозни смущения, като маршрутите се обслужват само от определен ферибот. Редовното разписание е нарушено и повечето кораби остават на пристанището.

За линията Корфу - Игуменица няма данни за пълна забрана, но пътниците се призовават да се свържат с местните пристанищни власти и туристически агенции преди отпътуване заради възможни промени в разписанието.

Въздушното пространство на Гърция бе затворено за полети заради технически проблем

Очаква се ветровитото време да продължи, което може да доведе до още промени в следващите 24 до 48 часа.