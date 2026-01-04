Сериозен технически проблем възникна тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като направи невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнА в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужваха се само полетите, които вече са във въздуха.

Малко след 21.00 ч. въздушният трафик бе възстановен.

Редактор: Цветина Петрова