Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че проектът на план, очертаващ американските гаранции за сигурност за Киев, е „почти готов“ да бъде представен на президента на САЩ Доналд Тръмп за одобрение, предаде АФП.

„Двустранният документ за гаранциите за сигурност на Украйна вече е готов по същество за финализиране на най-високо равнище с президента на САЩ“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Зеленски: Никакви нови изисквания не бива да бъдат предявявани към Украйна в мирните преговори

Той подчертава и голямото значение на обединяването на усилията на европейския и американския екип от Украйна. Разгледани са и сложни въпроси от основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представила възможни варианти за финализиране на този документ.

"Разбираме, че американската страна ще се ангажира с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната", написа още Зеленски.

Той увери, че след завръщането си в Киев, преговарящият екип ще докладва за всички подробности от срещите.

