Френската актриса Брижит Бардо е погребана вчера с тениска и брошка с изображение на тюлен – символ на борбата ѝ за защита на животните, съобщи днес за АФП нейната фондация.

Според съобщението Бардо е погребана с черна тениска със стилизирано изображение на тюлен от кристали и с брошка, изобразяваща същото животно. От фондацията на Брижит Бардо посочват, че брошката е добавена от съпруга ѝ Бернар д’Ормал.

Емблематичното за Брижит Бардо животно фигурираше и на черно-бялата снимка, избрана за некролога, която в по-голям формат беше поставена в църквата по време на погребението на звездата в сряда в Сен Тропе.

Фотографията е направена през 1977 г. с цел да повиши осведомеността относно лова на бебета тюлени. На нея актрисата е снимана на леда, държейки в ръце бебе тюленче.

„Движеща сила за Брижит Бардо беше дълбокото възмущение от страданията на животните и унищожаването на природата“, написаха от фондацията ѝ в социалната мрежа X, допълвайки, че това, което е направлявало актрисата, не са били почестите, а борбата ѝ за животните.

Брижит Бардо беше погребана в морското гробище на Сен Тропе, недалеч от рибарската вила, в която живя и почина от рак на 28 декември на 91-годишна възраст.

