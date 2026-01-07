Френската киноикона Брижит Бардо, известна като една от най‑ярките звезди на европейското кино през 50‑те и 60‑те години, почина на 28 декември 2025 г. на 91‑годишна възраст след борба с рак, съобщи нейният съпруг Бернар д’Ормал.

Бардо е била подложена на две операции за лечение на рака, но в крайна сметка болестта е отнела живота ѝ, отбелязва д’Ормал, като подчертава, че тя е посветила последните години на активизма си в защитата на животните.

Погребението на Бардо е днес, 7 януари, в Сен Тропе — на френската Ривиера, където тя живя повече от половин век.

Погребват Брижит Бардо в Сен Тропе

Церемонията започва в катедралата Нотр‑Дам‑де‑л’Асомпсион с частно опело в присъствието на близките ѝ, представители на фондацията ѝ за защита на животните и официални гости. За обществеността са осигурени големи екрани на пристанището и централни площади, където жители и почитатели могат да проследят събитието.

След службата Бардо ще бъде положена в гробището с изглед към Средиземно море, където вече са погребани нейните родители и първият ѝ съпруг — режисьорът Роже Вадим.

Кметството на Сен Тропе отдаде почит на Бардо, като подчерта, че тя „завинаги ще остане свързана с града“ и че нейното влияние върху културата и духа на курорта е голямо.

На официалната церемония ще присъства и лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен, с която Бардо е имала близки политически контакти през последните години. Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства, но правителството ще бъде представено от министър.

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

Бардо стана международна звезда през 50‑те години с филми като „И Бог създаде жената“, които ѝ донесоха световна слава и статут на секссимвол и икона на френската мода. След ранното си оттегляне от киното през 1973 г. тя се посвещава на активизъм за правата на животните, основавайки и ръководейки фондация в тяхна защита.

Редактор: Цветина Петкова