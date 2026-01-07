Френската киноикона Брижит Бардо ще бъде погребана в родния си град Сен Тропе в сряда. Скромното изпращане в последния ѝ път ще отрази нейната дългогодишна любов към животните, както и крайнодесните ѝ политически възгледи.

Много погледи ще бъдат насочени към присъстващите на церемонията в църквата „Нотр-Дам де л'Асомпсьон“. Сред тях ще бъде и лидерът на крайната десница Марин Льо Пен. Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства.

Очакват се и звезди от шоубизнеса, но от фондацията на Бардо за правата на животните подчерта, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“.

Погребението ще бъде излъчено на големи екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит. От Елисейския дворец предложиха да организират поклонение, като тази на починалите през последните години други френски звезди, но семейството на Брижит Бардо отказа.

Звездата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се оттегли, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години.

Редактор: Цветина Петкова