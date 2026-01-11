Последно проучване на германски икономически институт показва, че индийците получават най-високи медианни брутни заплати сред мигрантите в Германия – 5393 евро на месец. Медианната заплата означава, че половината от индийците печелят повече, а другата половина – по-малко. За сравнение, средното възнаграждение на германските служители е 4177 евро.

Според експертите успехът на индийците се дължи на високата концентрация на професионалисти в сфери като наука, технологии, инженерство и математика, които са добре платени. Броят на индийците в Германия се е увеличил почти девет пъти за последните 10 години и в момента те са около 32 800 души.

„Темата на NOVA”: Живот в евро (ВИДЕО)

Асим Мансури, който работи като IT специалист в телекомуникационна компания, споделя, че е избрал Германия заради стабилността и високото качество на живот. „Това е за бъдещето на моите деца – повече възможности и по-добър живот“, каза той.

Илка Илиева, българка, работеща в международна компания, отбелязва, че индийците се отличават с желание да се учат и да се развиват постоянно. „Студентите от Индия са станали пет пъти повече и половината от тях имат намерение да останат. Те непрекъснато търсят обратна връзка и след работа следват онлайн курсове“, допълни тя.

На второ място по доходи сред мигрантите са австрийците с 5322 евро на месец, следвани от американци, ирландци и британци. Българите получават значително по-ниски възнаграждения – средно 2681 евро на месец, почти двойно по-малко от австрийците.

Илка Илиева пояснява, че причината може да се крие в заетите сектори. „Много българи работят в по-нискоквалифицирани професии, като строителството или сезонни земеделски дейности, което сваля средната заплата“, обясни тя. Освен това някои българи имат двойно гражданство и са включени в статистиката като германски граждани.

Повече гледайте във видеото.